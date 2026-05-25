«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» обеспечил безаварийную и надежную поставку газа в период пикового спроса в зимние месяцы

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» обеспечил безаварийное и надежное газоснабжение потребителей в осенне-зимний период (ОЗП) 2025−2026 годов. Прошедший сезон стал рекордным с точки зрения спроса на газ в регионах Дальнего Востока России. Бесперебойное снабжение потребителей необходимыми объемами топлива потребовало слаженной работы коллектива, интенсивной подготовки к ОЗП, а также ввода новых производственных мощностей. Проведенные мероприятия позволили вывести промысел на рекордные показатели добычи. — Киринское месторождение обеспечивает стабильные поставки энергоресурсов населению и предприятиям Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев. На Дальнем Востоке растет спрос на газ и наша компания выполняет необходимые мероприятия для удовлетворения ежегодно возрастающей потребности. Уже стартовала подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. Задача — в плановые сроки обеспечить готовность промысла, создать запас необходимых реагентов и материалов для бесперебойной работы, — отметил генеральный директор «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Валерий Гурьянов.