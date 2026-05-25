Капремонт Комсомольского-на-Амуре государственного университета завершится в течение двух лет

Ремонт начался в 2025 году. Общая площадь отремонтированных помещений — больше 750 кв. м. В учебном корпусе № 1 обновили 9 аудиторий, еще в порядок привели крыльцо третьего учебного корпуса площадью 126 кв. м. Кроме того, в общежитии № 3 капитально отремонтировали 7 душевых и санитарных узлов общей площадью 52 кв. м. Сейчас в первом корпусе университета ведется ремонт левого крыла на втором и третьем этажах. Также начаты работы в общежитии № 2. Ремонт проводят в рамках реализации Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Ход работ проверил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин. «Наша задача — до конца 2028 года полностью завершить ремонт первого корпуса и провести необходимые работы в общежитиях № 2 и № 3», — рассказал Алексей Мокрушин.