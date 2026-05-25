В Новосибирске мошенники атакуют школьников перед ЕГЭ-2026

В преддверии основной волны Единого государственного экзамена в Новосибирске зафиксирована новая волна мошеннических атак, направленных на выпускников и их родителей. О схеме обмана предупредило Министерство просвещения РФ.
Злоумышленники действуют под видом сотрудников школ, представителей экзаменационных комиссий или чиновников. Связываясь с подростками по телефону или в мессенджерах, они под предлогом «подтверждения данных» или «оформления допуска к экзаменам» убеждают школьников назвать коды из SMS-сообщений или перейти по вредоносным ссылкам.
Выполнение этих требований грозит серьёзными последствиями: мошенники могут получить доступ к личным кабинетам на образовательных порталах, к «Госуслугам» и даже к банковским приложениям. Это создаёт прямую угрозу утечки персональных данных и хищения денежных средств.
В ведомстве подчёркивают: сотрудники образовательных учреждений и комиссий никогда не запрашивают по телефону пароли, коды из SMS или другие конфиденциальные сведения. При получении подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Обо всех попытках мошенничества следует сообщать в полицию.
Основной этап ЕГЭ стартует 1 июня. Резервные дни для сдачи экзаменов назначены на