В последнюю неделю весны в Красноярск придет тепло

На неделе с 25 по 31 мая в Красноярске ощутимо потеплеет, однако погода остается неустойчивой — солнечные дни будут сменяться облачными, вероятны кратковременные дожди, а температура воздуха будет меняться.
В понедельник ожидается +13, +15 °C. Во вторник — до +18 °C, слабый дождь и усиление юго-западного ветра до 14 м/с.
В среду воздух прогреется до +21 °C, а в четверг синоптики обещают +25, +27 °C. В эти дни будет преимущественно сухо и ясно.
В пятницу пройдет умеренный дождь, атмосферное давление сильно понизится, температура составит от +18 до +22 °C, временами будет дуть порывистый ветер.
По ночам температура тоже будет расти: с +1 °C в начале рабочей недели до +11 °C в конце.
На выходных предварительно ожидается пасмурная погода, днем будет от +16 до +18 °C, по ночам — на 10 ниже.