Евраев: в Ярославле перекрыли движение из-за атаки беспилотников ВСУ

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону российской столицы, проинформировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал он в Telegram.
«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”», — говорится в публикации.
Напомним, во вторник в Ярославской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, обломки сбитых БПЛА украинских войск попали на территорию промышленного объекта. По словам Евраева, начался пожар.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. По словам Авдеева, зафиксировано возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.