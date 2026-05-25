Ури Геллер заявил, что видел замороженных инопланетян в секретном бункере США

Знаменитый израильский иллюзионист Ури Геллер, прославившийся умением сгибать ложки «силой мысли», заявил, что видел замороженных инопланетян в секретном американском бункере. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает Daily Star.
По словам Геллера, останки пришельцев показал ему немецкий ученый-нацист Вернер фон Браун, который также подарил ему фотоаппарат Zeiss. Иллюзионист утверждает, что фон Браун отвел его в бункер, где глубоко под землей в огромном холодильнике хранились тела пришельцев, замороженные в стеклянных кубах.
— Верю ли? Да ладно, я видел останки инопланетян 50 лет назад. Хотите верьте, хотите нет, но показал мне их Вернер фон Браун, — рассказал Геллер.
Он также отметил, что многие из виденных им инопланетян были ранены. Иллюзионист подчеркнул, что верит в пришельцев, и призвал обратить внимание на заявления Дональда Трампа, с которым он знаком более 50 лет, говорится в сообщении.
Ученые и военные пятый год загадочно исчезают и умирают в США. Одни пропали во время походов, другие умерли при странных обстоятельствах, третьи были жестоко убиты в собственных домах. Все они так или иначе могли быть связаны с НЛО и ядерными исследованиями. Президент США Дональд Трамп поручил ФБР заново расследовать эти случаи, а также пообещал обнародовать некие данные об инопланетянах. Что могло произойти с учеными и почему это так взволновало американскую общественность, разбиралась «Вечерняя Москва».