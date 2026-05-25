В Новосибирске продают книгу по арифметике 1915 года за 50 тысяч рублей

В Новосибирске на продажу выставили книгу 1915 года «В царстве смекалки или арифметика для всех» за 50000 рублей. Объявление продавца появилось на популярном сайте 22 мая, на данный момент оно набрало 180 просмотров.
Книгу продает жительница Новосибирска. В описании к объявлению указано, что экземпляр 1915 года из Петрограда предназначен только для тех, кто понимает его ценность.
Эту книгу написал русский педагог и математик Емельян Игнатьев. Она вышла еще в 1908 году и с тех пор стала очень известной. Внутри собрано много логических и математических задачек, которые помогают тренировать сообразительность и учат мыслить нешаблонно.