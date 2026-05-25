Мошенники предлагают вернуть переплату по ЖКХ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты «Госуслуг», где воруют личную информацию, выяснил корреспондент РИА Новости.
Мошенники сначала добавляют россиян в чат, где опубликована информация о том, что участникам группы будут произведены выплаты по ЖКХ. Акцент в сообщении делается на том, что россияне «переплатили» и теперь государство якобы официально им вернет средства.
Однако для возврата предлагается написать в чат-бот «Окно цифрового обслуживания Госуслуг» — ссылка на него прикреплена в сообщении. При этом логотип бота имеет сходство с логотипом государственного сервиса.
После перехода в чат-бот, мошенники просят поделиться своим номером телефона. После чего бот присваивает «уникальный код». Его нужно скинуть в первый чат, где другие аферисты уже выслали похожие цифры, чтобы показать «безопасность» такого действия.
«Отдавая шестизначный код из смс, вы добровольно и мгновенно передаете злоумышленникам полные ключи от своего цифрового “дома”, где хранятся паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о вашей недвижимости и автомобилях», — прокомментировал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.