Мошенники предлагают вернуть переплату по ЖКХ

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты «Госуслуг», где воруют личную информацию, выяснил корреспондент РИА Новости.

Мошенники сначала добавляют россиян в чат, где опубликована информация о том, что участникам группы будут произведены выплаты по ЖКХ. Акцент в сообщении делается на том, что россияне «переплатили» и теперь государство якобы официально им вернет средства.

Однако для возврата предлагается написать в чат-бот «Окно цифрового обслуживания Госуслуг» — ссылка на него прикреплена в сообщении. При этом логотип бота имеет сходство с логотипом государственного сервиса.

После перехода в чат-бот, мошенники просят поделиться своим номером телефона. После чего бот присваивает «уникальный код». Его нужно скинуть в первый чат, где другие аферисты уже выслали похожие цифры, чтобы показать «безопасность» такого действия.

«Отдавая шестизначный код из смс, вы добровольно и мгновенно передаете злоумышленникам полные ключи от своего цифрового “дома”, где хранятся паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о вашей недвижимости и автомобилях», — прокомментировал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.