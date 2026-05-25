Потерявшихся велосипедистов искали с помощью беспилотника в степи СКО

В Северо-Казахстанской области дрон спасателей помог найти потерявшихся велосипедистов — девять человек сбились с пути в темноте, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. Девять велосипедистов потеряли ориентир возле озера Сафонково по пути в сторону села Березовка. С наступлением темноты люди оказались посреди степи и уже не могли самостоятельно найти дорогу.

Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на поиски. Для помощи в поиске в небо был поднят БПЛА. В темноте велосипедисты заметили дрон и начали двигаться в его сторону. Спустя некоторое время спасатели увидели вдали слабые огни велосипедных фонарей.

Вскоре всех девятерых велосипедистов благополучно вывели к автодороге. Медицинская помощь никому не понадобилась.

