Захват тюрьмы INJUBA произошел в Венесуэле: заключенные бастуют из-за нового начальника

Заключённые захватили тюрьму в штате Баринас в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

В венесуэльском штате Баринас заключенные тюрьмы INJUBA захватили всю территорию тюрьмы и объявили акцию протеста. Об этом сообщает Венесуэльский центр мониторинга тюрем.

«Заключенные тюрьмы INJUBA взяли под контроль помещения пенитенциарного учреждения 24 мая», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Уточняется, что утром после звучания гимна Венесуэлы забастовку начали более 1,2 тыс. мужчин и свыше 100 женщин, отбывающих наказание в тюрьме INJUBA.

Протест спровоцировало назначение на пост начальника тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро. Со слов заключенных, после этого их стали подвергать унизительным досмотрам, побоям и пыткам, причем более 120 человек были отправлены в карцер.

Позже правозащитники заявили, что многие осужденные забрались на крыши вышек и подожгли матрасы. По их данным, тюремная охрана и новый директор якобы открыли стрельбу по протестующим, в результате чего есть раненые.

Ранее США заявили о планах выделить 152 млн долларов на восстановление тюрьмы Алькатрас.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
