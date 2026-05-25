Захват тюрьмы INJUBA произошел в Венесуэле: заключенные бастуют из-за нового начальника

В венесуэльском штате Баринас заключенные тюрьмы INJUBA захватили всю территорию тюрьмы и объявили акцию протеста. Об этом сообщает Венесуэльский центр мониторинга тюрем.
«Заключенные тюрьмы INJUBA взяли под контроль помещения пенитенциарного учреждения 24 мая», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Уточняется, что утром после звучания гимна Венесуэлы забастовку начали более 1,2 тыс. мужчин и свыше 100 женщин, отбывающих наказание в тюрьме INJUBA.
Протест спровоцировало назначение на пост начальника тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро. Со слов заключенных, после этого их стали подвергать унизительным досмотрам, побоям и пыткам, причем более 120 человек были отправлены в карцер.
Позже правозащитники заявили, что многие осужденные забрались на крыши вышек и подожгли матрасы. По их данным, тюремная охрана и новый директор якобы открыли стрельбу по протестующим, в результате чего есть раненые.
