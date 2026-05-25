Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам перед дебютом на Norway Chess 2026

Соответствующую публикацию спортсменка разместила 23 мая в соцсетях.
«Соскучилась, честно говоря, уже по турнирам, перерыв был чуть больше месяца. Новая страна, новый опыт. Пожелайте мне удачи», — подписала видео из аэропорта Асаубаева.
В женском шахматном турнире в Норвегии, который пройдет с 25 мая по 5 июня, примут участие шесть сильнейших шахматисток мира. Наряду с дебютанткой турнира Асаубаевой ими стали:
действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай); второй номер мирового рейтинга Чжу Цзиньэр (Китай); легенда мировых шахмат Хампи Конеру (Индия); действующая победительница Norway Chess Women Анна Музычук (Украина); победительница Кубка мира Дивья Дешмукх (Индия).
Общий призовой фонд женского турнира Norway Chess Women 2026 составляет 1 690 000 норвежских крон. Это примерно 157 тыс. долларов или 70 млн тенге.
С 1 по 6 июля в Москве пройдет международный турнир «Шахматные звезды-2026» с общим призовым фондом почти в 100 млн тенге, где одной из участниц будет также Бибисара Асаубаева.