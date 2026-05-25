Бикинский суд снял арест с автомобилей по иску о добросовестном приобретении

Бикинский городской суд Хабаровского края вынес решение по гражданскому делу по иску К. к М. о признании добросовестным приобретателем и освобождении имущества от ареста, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В июне 2025 года К. и М. заключили несколько договоров купли продажи автомобилей. Истец получила машины в неисправном состоянии вместе с документами, а ответчик — полную оплату. При проверке на момент сделки никаких ограничений или запретов на транспортные средства не было.
Однако из-за неисправностей К. смогла обратиться в ГИБДД для постановки автомобилей на учёт только в декабре 2025 года. В регистрации ей отказали: выяснилось, что ещё в августе того же года на машины был наложен арест с запретом регистрационных действий.
Суд пришёл к выводу, что обременение появилось уже после заключения договоров. На момент ареста имущество не принадлежало М. Требования К. удовлетворены полностью: она признана добросовестным приобретателем. Запрет на регистрационные действия в ГИБДД снят, автомобили освобождены из-под ареста.
Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.
Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru