В Институте изучения детства рассказали о влиянии оценки поведения на дисциплину

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Трехуровневая система оценивания поведения школьников (образцовое, допустимое, недопустимое) признана педагогами самой результативной и действенной. В целом апробация оценки поведения показала, что сократилось число опозданий и нарушений дисциплины, улучшился школьный климат, сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
«Педагоги отмечают, что обучающиеся стали меньше опаздывать на уроки и внеурочные занятия, сократилось количество случаев использования ненормативной лексики, использования мобильных телефонов, игнорирования правил поведения на уроке / внеурочном занятии (выкрики с места, перемещение по классу без разрешения, невыполнение заданий и т. д.). Кроме того, дети стали обращать внимание на замечания, связанные с внешним видом, и исправлять ситуацию, следуя правилам внутреннего распорядка школы. Изменилась в лучшую сторону и дисциплина на перемене», — сказала Конева.
В рамках апробации участникам предлагали на выбор двухуровневую («зачет»/ «незачет»), трехуровневую и пятиуровневую («отлично»/ «хорошо»/ «удовлетворительно»/ «неудовлетворительно “/”совсем неудовлетворительно») системы.
Для избежания субъективизма оценка поведения предполагает коллегиальную работу педагогического коллектива с участием советников директоров по воспитанию, логопедов, дефектологов, социальных педагогов и психологов, уточнила эксперт.