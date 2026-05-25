За какими водителями начнёт охотиться ГАИ с 1 июня

В рамках этой кампании особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений на дорогах, прилегающих к городской черте. Это включает дачные массивы, просёлочные дороги и территории садовых некоммерческих товариществ.
В этот период инспекторы будут строго применять действующие нормы законодательства, фиксируя и пресекая нарушения, которые ранее могли оставаться без должного внимания. Среди приоритетных направлений работы окажутся водители, использующие нештатные световые приборы.
Инспекторы начнут массовые проверки соответствия фар заводской конструкции. Особое внимание будет уделено владельцам автомобилей, оснащённых дешёвыми китайскими светодиодными или ксеноновыми лампами, установленными в галогеновые фары. За такие нарушения предусмотрен штраф с обязательным предписанием устранить неисправность.
С началом лета вступает в силу запрет на эксплуатацию транспортных средств с определёнными типами шин. В период с июня по август использование шипованной зимней резины будет считаться нарушением. На нешипованную зимнюю резину («липучку») этот запрет не распространяется. Водителям, проигнорировавшим это требование, грозит административный штраф в размере 500 рублей.
Особое внимание инспекторы уделят поведению водителей на узких загородных и дачных дорогах. Будут развёрнуты мобильные посты и задействованы камеры фото- и видеофиксации на маршрутах к СНТ, посёлкам и по объездным грунтовым дорогам. В зону риска попадают автомобилисты, совершающие опасные манёвры, такие как выезд на встречную полосу или движение по обочине.
Контроль будет усилен и в отношении использования мобильных устройств за рулём. Любые действия с телефоном в руках во время движения будут считаться нарушением. Исключение сделано только для навигатора, установленного в стационарный держатель. За использование телефона за рулём предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
Также ужесточается контроль за соблюдением прав пешеходов и чистотой государственных регистрационных знаков. Водитель будет обязан уступить дорогу пешеходу, как только тот ступил на пешеходный переход. Ссылки на плохие погодные условия или слякоть в случае грязных номеров больше не будут приниматься во внимание. Водитель обязан обеспечить читаемость знаков перед началом поездки, иначе ему грозит штраф в размере 500 рублей.