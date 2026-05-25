Новосибирцы узнали, как вернуть домашних собак из пункта отлова

Потребуются определённые документы.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске во время отлова бездомных животных в пункты временного содержания могут случайно попасть домашние собаки. Владельцам объяснили, как вернуть своего питомца.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отловленных собак привозят в пункт временного содержания. Там их проверяет ветеринар, проводят обработку от паразитов, дегельминтизацию и чипирование.

Животных держат в центре 10 дней. За это время их вакцинируют от бешенства и других инфекционных заболеваний, а затем переводят в операционный блок. После хирургического вмешательства собаки проходят реабилитацию в течение 7−10 дней.

После завершения реабилитации специалисты оценивают агрессивность животных. Затем их либо возвращают на прежнее место обитания, либо определяют в приют.

Если ваша собака оказалась в пункте отлова, свяжитесь с диспетчерской службой центра по телефону 380−42−01. Там вам расскажут, где находится питомец, когда его можно забрать и какие документы потребуются для этого.

Татьяна Картавых