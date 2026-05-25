Как оказалось, к противоправным действиям были причастны подростки в возрасте 13−14 лет. Несовершеннолетних вместе с их законными представителями доставили в подразделение полиции. В полиции отметили, что инцидент произошел ещё в апреле. По словам стражей порядка, подростков поставили на профилактический учёт органов внутренних дел, а собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия соответствующих мер.
Драку подростков в Атырауской области сняли на видео
Драка подростков попала на видео в Атырауской области — инцидент произошел в Жылыойском районе. В полиции региона прокомментировали случившееся, передает «Ак Жайык».