Второй кассационный суд зарегистрировал жалобы адвокатов Блиновской

Второй кассационный суд зарегистрировал жалобы адвокатов Елены Блиновской, осужденной за налоговые махинации и отмывание денег через дробление бизнеса. Как сообщил ТАСС источник, кассацию также подали сама блогер и арбитражный управляющий Мария Ознобихина, которая ведет ее дело о банкротстве.
«Все жалобы зарегистрированы в кассации без истребования материалов уголовного дела в отношении осужденной Блиновской из нижестоящих судов: районного суда и апелляционной инстанции», — рассказал источник.
Как сообщил собеседник, дата рассмотрения кассационных жалоб пока не назначена. Блиновская после апелляции этапирована во Владимирскую область и находится в женской ИК-1.
KP.RU ранее писал, что эта женская колония во Владимирской области имеет «блатной» отряд. Отряд № 10, куда попала Блиновская, называют привилегированным благодаря более легкому режиму работы.