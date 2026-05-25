Второй кассационный суд зарегистрировал жалобы адвокатов Блиновской

Сторона защиты блогера Елены Блиновской намерена добиться пересмотра приговора.

Источник: Комсомольская правда

Второй кассационный суд зарегистрировал жалобы адвокатов Елены Блиновской, осужденной за налоговые махинации и отмывание денег через дробление бизнеса. Как сообщил ТАСС источник, кассацию также подали сама блогер и арбитражный управляющий Мария Ознобихина, которая ведет ее дело о банкротстве.

«Все жалобы зарегистрированы в кассации без истребования материалов уголовного дела в отношении осужденной Блиновской из нижестоящих судов: районного суда и апелляционной инстанции», — рассказал источник.

Как сообщил собеседник, дата рассмотрения кассационных жалоб пока не назначена. Блиновская после апелляции этапирована во Владимирскую область и находится в женской ИК-1.

KP.RU ранее писал, что эта женская колония во Владимирской области имеет «блатной» отряд. Отряд № 10, куда попала Блиновская, называют привилегированным благодаря более легкому режиму работы.

