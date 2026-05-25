Для десяти тысяч школьников Владивостока прозвенел последний звонок

Во всех школах города прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года.
Со школой в этот день простились и выпускники Нахимовского военно-морского училища. С напутственными словами к нахимовцам обратились заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко, глава Владивостока Константин Шестаков, представители командования флота, духовенства, ветераны, родители и преподаватели училища.
Константин Шестаков поздравил выпускников с одним из важнейших этапов в их жизни, подчеркнув особую роль Нахимовского училища в воспитании будущих защитников страны.
Также глава города поблагодарил педагогов и родителей за поддержку, воспитание и вклад в становление молодых людей. Для гостей праздника подготовили художественно-музыкальную программу.
Кроме того, выпускникам передали морской сундук с пожеланиями, которые сами нахимовцы написали семь лет назад, поступая в училище. Одним из самых ярких моментов церемонии стал также традиционный кадетский вальс, отмечает пресс-служба мэрии.
Выпускники вручили педагогам цветы и поблагодарили их за заботу, внимание и поддержку на протяжении всех лет обучения.
Праздник завершился торжественным маршем нахимовцев, памятным фотографированием и традиционными морскими пожеланиями — успешной сдачи экзаменов, новых достижений и, конечно, «семи футов под килем».