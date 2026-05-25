Новосибирский певец Митя Фомин раскритиковал состояние Калининского района

Новосибирский певец Митя Фомин подверг критике состояние Калининского района города. Артист, ранее находясь в Новосибирске с визитом, провёл в этом районе несколько дней и остался недоволен увиденным.
Своими впечатлениями он поделился в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Фомин опубликовал в «историях» видео, на котором запечатлены скопления мусора на улицах и повреждённое дорожное покрытие.
В комментарии к публикации артист отметил, что район, который ранее считался одним из самых красивых в Новосибирске, пришёл в критическое состояние. Он выразил сожаление, что власти, по его мнению, не обращают внимания на проблемы территории, а местные жители вынуждены жить в плачевных условиях.
Митя Фомин (настоящее имя — Дмитрий Анатольевич Фомин) родился 17 января 1974 года в Новосибирске. Он вырос в семье представителей советской интеллигенции: его отец был кандидатом технических наук и преподавал в институте связи, а мать работала инженером-патентоведом. С юных лет Митя проявлял интерес к творчеству, начав с танцев, а затем выбрав вокальную карьеру, которая принесла ему славу в конце 1990-х годов как солисту группы Hi-Fi.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил в своих социальных сетях о замене более 140 тыс. кв. метров покрытия в разных районах города с начала 2026 года.