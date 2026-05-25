Новосибирский певец Митя Фомин раскритиковал состояние Калининского района

Митя Фомин (настоящее имя — Дмитрий Анатольевич Фомин) родился 17 января 1974 года в Новосибирске. Он вырос в семье представителей советской интеллигенции: его отец был кандидатом технических наук и преподавал в институте связи, а мать работала инженером-патентоведом. С юных лет Митя проявлял интерес к творчеству, начав с танцев, а затем выбрав вокальную карьеру, которая принесла ему славу в конце 1990-х годов как солисту группы Hi-Fi.