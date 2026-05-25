Первый международный форум «Россия. Новосибирск. Китай» пройдет в августе

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Первый международный форум «Россия. Новосибирск. Китай» состоится в рамках «Технопрома-2026» с 26 по 28 августа. Инициатором форума выступил один из ведущих вузов России по естественно-научным направлениям Новосибирский госуниверситет (НГУ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Начальник управления экспорта образования вуза Евгений Сагайдак отметил, что форум станет юбилейным мероприятием, посвященным 15-летию первого в России Китайско-российского института, который был создан НГУ и Хэйлунцзянским университетом в 2011 году. Также планируется торжественное открытие второго Китайско-российского института, который утвердило и одобрило Министерство образования Китая в прошлом году. «В 2026/27 учебном году у нас будет первый набор 240 студентов по программам бакалавриата нового КРИ по таким направлениям, как химия, биология, математика и робототехника», — приводит пресс-служба слова Сагайдака.
Кроме этого, в рамках форума будет подписано соглашение о создании Ассоциации совместных институтов университетов России и Китая, на сегодняшний день их 31. «Мы проведем отдельный симпозиум о проблемах повышения качества совместной подготовки кадров. Первое такое мероприятие проходило в Харбине в ноябре 2025 года», — уточнил Сагайдак.
В НГУ добавили, что один из треков форума будет посвящен созданию бизнес-площадки — современной платформы для обмена идеями, поиска партнеров и инициации новых проектов. Особое внимание будет уделено разработкам в инновационных, высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Работа этой площадки направлена на установление контактов с деловыми партнерами, ускорение трансфера разработок, сокращение издержек и эффективное взаимодействие по внедрению разработок в реальный сектор экономики.