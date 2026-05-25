Первый международный форум «Россия. Новосибирск. Китай» пройдет в августе

Начальник управления экспорта образования вуза Евгений Сагайдак отметил, что форум станет юбилейным мероприятием, посвященным 15-летию первого в России Китайско-российского института, который был создан НГУ и Хэйлунцзянским университетом в 2011 году. Также планируется торжественное открытие второго Китайско-российского института, который утвердило и одобрило Министерство образования Китая в прошлом году. «В 2026/27 учебном году у нас будет первый набор 240 студентов по программам бакалавриата нового КРИ по таким направлениям, как химия, биология, математика и робототехника», — приводит пресс-служба слова Сагайдака.