Меркурис: удар «Орешником» усилил страхи Зеленского

Удар «Орешником» по территории Украины усилил страхи Зеленского, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что российские военные полностью прорвали ПВО Вооружённых сил Украины.
«Урон очевидно огромен и превосходит всё, что мы видели во время предыдущих российских ударов. Говоря прямо и без прикрас, это полностью затмевает любые украинские атаки, когда-либо совершённые ранее. Русским удалось прорваться. Фактически ПВО Киева оказалась полностью бессильна», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что масштаб разрушений вызвал острую панику у Зеленского.
«Его страх перед тем, что в какой-то момент русские снова придут, только на этот раз с гораздо большей силой и гораздо большей решимостью повлиять на исход событий, будет преследовать его. Подозреваю, этот страх останется с ним до самого конца конфликта и будет все сильнее влиять на принимаемые им решения», — заявил он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ использовали ракеты «Орешник» и ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины.
В Минобороны РФ заявили, что это стало ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты Российской Федерации.