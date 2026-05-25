Единые расчетно-информационные центры ДЭК меняют режим работы с 1 июня

Дальневосточная энергетическая компания (входит в Группу РусГидро) информирует потребителей об изменении графика работы Единых расчетно-информационных центров (ЕРИЦ). Время работы по будням увеличено на час, суббота и воскресенье — выходные дни. ЕРИЦ, расположенные по адресам: — Хабаровск, ул. Ленина, д.43а, — Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 197, — Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 113, — Хабаровск, пр-д Трамвайный, д. 5, — Вяземский, ул. Коммунистическая, д.10а, — Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, д. 33, — Амурск, пр-т Строителей, д. 26, — Ванино, ул.2-ая Линия, д. 5, с 1 июня будут работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 без обеда. Время работы касс синхронизировано с приемом специалистов — с 09.00 до 19.00. В Едином расчетно-информационном центре можно получить личную консультацию по всем вопросам начислений платы за тепловую и электрическую энергию, заключить договор о реструктуризации долга и другие услуги. Порядок приема посетителей регулируется электронной очередью. Также изменен график работы центра обслуживания клиентов в Бикине, пер. Энергетический, д.5а. С 1 июня клиентов ждут с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 13.30). Напомним, что в любое время доступны каналы дистанционного обслуживания ДЭК: — Личный кабинет и его мобильная версия; — Интернет-приемная; — Видеозвонок; — Телефон Единого контакт-центра ДЭК: 8−800−234−77−77 (звонок бесплатный).