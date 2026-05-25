Будущие родители узнали пол ребенка на концерте «Иванушек» в Новосибирске

На выступлении музыканты устроили гендер-пати для своих поклонников.

Источник: Комсомольская правда

24 мая в «Сибирь-Арене» Новосибирска прошел концерт группы «Иванушки International». На выступлении музыканты устроили гендер-пати для своих поклонников. Об этом КП-Новосибирск сообщила жительница Омска, побывавшая на концерте в столице Сибири.

Семья, которая ждет ребенка, принесла плакат с просьбой узнать пол ребенка. Его заметил солист группы Кирилл Туриченко. После этого будущих родителей пригласили выйти на сцену. Андрей Григорьев-Апполонов вместе с Кириллом Туриченко открыли конверт с результатом.

Андрей объявил, что скоро на одну поклонницу «Иванушек» станет больше — у пары родится девочка. Концерт в воскресенье был юбилейным и посвящался 30-летию коллектива. На нем прозвучали старые хиты, которые знают миллионы, а также новые песни.