Во Владивостоке прошла международная выставка катеров и яхт

В церемонии открытия приняли участие глава Владивостока Константин Шестаков, командор яхт-клуба «Семь Футов» Михаил Ермаков, генеральный директор салона катеров и яхт «Водник» Марат Ахмедов, представители морского сообщества, бизнеса и жители города.
«Владивосток — город, неразрывно связанный с морем. Сегодня мы открываем настоящий праздник для всех, кто любит водный спорт, ценит современные технологии и стремится к развитию яхтинга и судостроения. Это событие по праву стало одним из самых ярких в культурной и деловой жизни нашего города», — подчеркнул глава Владивостока.
Константин Шестаков также поблагодарил организаторов и участников выставки за вклад в развитие морской культуры и туристической привлекательности Владивостока.
«Здесь представлены лучшие образцы яхт, катеров и морского оборудования. Для многих это возможность не только увидеть новинки, но и найти единомышленников, обменяться опытом и, возможно, сделать первый шаг к своей мечте о море», — добавил он.
По традиции символом официального открытия выставки стал удар в рынду.
В этом году на площадке яхт-клуба «Семь Футов» были представлены катера, яхты, парусные суда, сапы, оборудование и аксессуары для морского отдыха и активного образа жизни, отмечает пресс-служба мэрии.
Для посетителей была подготовлена насыщенная программа: парусная регата, мастер-классы, тест-драйвы техники, конкурсы, розыгрыши призов и развлекательные мероприятия для всей семьи.