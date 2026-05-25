Мошенники придумали новую схему обмана с помощью ботов: речь идет о плате за ЖКХ

Мошенники создают фальшивых ботов от имени «Госуслуг». Так аферисты предлагают вернуть переплату за коммунальные услуги. Однако на самом деле так они воруют личные данные доверчивых граждан. Об этом пишет РИА Новости.
Схема такова: россиян сначала включают в групповой чат, в котором говорится о выплатах за коммунальные услуги. В сообщении указывают на то, что люди переплатили, и теперь государство в официальном порядке компенсирует им эту переплату.
Для возврата денег жертву призывают написать в чат-бот «Окно цифрового обслуживания Госуслуг», а его логотип похож на логотип настоящих «Госуслуг».
Перейдя в бот, жертва должна поделиться номером телефона. Бот выдает ей «уникальный код», который нужно прислать в исходный чат, где другие аферисты уже показали свои коды, имитируя «безопасность».
