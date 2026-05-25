Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач описала первые симптомы лихорадки Эбола

РИА Новости: первые симптомы лихорадки Эбола схожи с гриппом.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 25 мая — РИА Новости. Первые симптомы лихорадки Эбола схожи с обычным гриппом, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Изначально могут быть проявления сходные достаточно с гриппом, может быть лихорадка. Затем присоединяется геморрагический синдром. Изначально это какие-то подкожные кровоизлияния, а затем уже внутренние кровотечения — кишечные, маточные кровотечения с развитием ДВС-синдрома», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что заболевание протекает достаточно тяжело и нередко приводит к летальному исходу.

«Возбудитель лихорадки Эбола передаётся при контакте с биологическими жидкостями зараженного человека», — сообщила Минакова.

Всемирная организация здравоохранения 24 мая объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.