Лошадь выбежала на дорогу в Атырауской области: водитель погиб на месте

Об этом стало известно из публикации пресс-службы департамента полиции Атырауской области от 24 мая. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, а пассажирка 1972 года рождения получила различные травмы и была доставлена в Махамбетскую районную больницу.
В департаменте полиции отметили, что, несмотря на проводимую работу и привлечение владельцев бесконтрольно пасущегося скота к ответственности, подобные случаи продолжают происходить.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также правовую оценку дадут владельцу животного, допустившему выпас скота рядом с трассой.
