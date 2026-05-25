Лошадь выбежала на дорогу в Атырауской области: водитель погиб на месте

21 мая на 57-м км автодороги Атырау — Индер от столкновения с лошадью погиб 56-летний водитель автомобиля Lada Granta, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом стало известно из публикации пресс-службы департамента полиции Атырауской области от 24 мая. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, а пассажирка 1972 года рождения получила различные травмы и была доставлена в Махамбетскую районную больницу.

В департаменте полиции отметили, что, несмотря на проводимую работу и привлечение владельцев бесконтрольно пасущегося скота к ответственности, подобные случаи продолжают происходить.

«Несмотря на принимаемые меры и привлечение владельцев бесконтрольно пасущегося скота к административной ответственности, подобные факты продолжают фиксироваться», — рассказали правоохранители.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также правовую оценку дадут владельцу животного, допустившему выпас скота рядом с трассой.

