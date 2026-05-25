В Комсомольске-на-Амуре яхтсмены поймали первый майский ветер

В Комсомольске-на-Амуре над холодной майской водой снова поднялись белые паруса — 22 мая парусный клуб «Шкипер» открыл сезон соревнованиями «Майский бриз», — сообщает ХКОО «Парусный клуб — Шкипер». На акваторию Амура вышли 22 спортсмена, выступавшие в четырёх классах яхт.
Пока на берегу только начинает по-настоящему задерживаться тепло, на воде уже чувствуется другое время года — стремительное, ветреное, с хлопком парусов и короткими командами экипажей. Для юных яхтсменов эти старты стали первой серьёзной проверкой после межсезонья.
В классе «ILCA 4» победу одержал Никифор Бочаров. Среди девушек класса «Оптимист» до 15 лет лучшей стала Виктория Москаленко, среди юношей — Ростислав Суворов. В зачёте детей до 12 лет победили Виктория Александрова и Михаил Широбоков.
В классе «Первый» среди юношей выиграл Денис Кирин, среди девушек — Арина Стренина. В классе «Кадет» сильнейшим стал экипаж Алексея Рыбко и Дмитрия Мишагина.
После награждения для участников устроили детский праздник с пиццей и соками. Организаторы отдельно поблагодарили родителей спортсменов за помощь в проведении соревнований, а президента федерации парусного спорта Комсомольска-на-Амуре Андрея Шебалдина — за предоставленное судейское судно.
Теперь спортсмены готовятся к следующим стартам — впереди летний сезон и новые гонки на Амуре.