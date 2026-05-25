Жительница Приморья отработает 20 часов за долги по алиментам

Она официально не работала и переводила деньги по своему усмотрению.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке суд наказал 38-летнюю местную жительницу за неполную уплату алиментов. Женщина должна содержать свою 12-летнюю дочь. Девочка воспитывается в приемной семье. Мать знала о своих обязательствах, но платила суммы ниже установленных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Официально она не работала и переводила деньги по своему усмотрению. Судебный пристав не раз предупреждал ее о последствиях. Но женщина не вставала на учет в центр занятости и не пыталась официально трудоустроиться.

Тогда пристав составил административный протокол по статье о неуплате средств на содержание детей. Суд рассмотрел материалы и назначил наказание. Горе-мать должна отработать 20 часов обязательных работ. Если она не начнет должным образом исполнять родительские обязанности, ей грозит уголовная ответственность.

По статье максимальное наказание составляет до одного года лишения свободы.