Жительница Приморья отработает 20 часов за долги по алиментам

Во Владивостоке суд наказал 38-летнюю местную жительницу за неполную уплату алиментов. Женщина должна содержать свою 12-летнюю дочь. Девочка воспитывается в приемной семье. Мать знала о своих обязательствах, но платила суммы ниже установленных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Официально она не работала и переводила деньги по своему усмотрению. Судебный пристав не раз предупреждал ее о последствиях. Но женщина не вставала на учет в центр занятости и не пыталась официально трудоустроиться.
Тогда пристав составил административный протокол по статье о неуплате средств на содержание детей. Суд рассмотрел материалы и назначил наказание. Горе-мать должна отработать 20 часов обязательных работ. Если она не начнет должным образом исполнять родительские обязанности, ей грозит уголовная ответственность.
По статье максимальное наказание составляет до одного года лишения свободы.