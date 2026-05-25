В Новосибирском зоопарке снежный барс Саян отметил 9-летие

Снежный барс (ирбис) — редкий хищник из семейства кошачьих, обитающий в высокогорьях Центральной Азии. Он прекрасно адаптирован к суровым условиям: имеет густой мех, мощные лапы и очень длинный хвост, который помогает сохранять равновесие на скалах. В дикой природе эти кошки живут в среднем 12−18 лет, хотя точные данные затруднены из-за скрытного образа вида. В неволе, в том числе в зоопарках, продолжительность жизни снежных барсов может достигать 20−28 лет благодаря отсутствию угроз, ветеринарному уходу и регулярному питанию.