В Новосибирском зоопарке снежный барс Саян отметил 9-летие

В Новосибирском зоопарке в воскресенье, 24 мая, случился особенный повод для радости — день рождения отметил снежный барс по кличке Саян. Этому грациозному хищнику исполнилось 9 лет.
Саян появился на свет в 2017 году в Московском зоопарке, а когда ему исполнилось два года, переехал в столицу Сибири. С тех пор он стал одним из любимых питомцев и настоящим символом зоопарка.
Как рассказали в пресс-службе, барс быстро завоевал симпатию посетителей. Его благородный взгляд и изящные движения никого не оставляют равнодушным, а наблюдать за ним — настоящее удовольствие для гостей всех возрастов.
Снежный барс (ирбис) — редкий хищник из семейства кошачьих, обитающий в высокогорьях Центральной Азии. Он прекрасно адаптирован к суровым условиям: имеет густой мех, мощные лапы и очень длинный хвост, который помогает сохранять равновесие на скалах. В дикой природе эти кошки живут в среднем 12−18 лет, хотя точные данные затруднены из-за скрытного образа вида. В неволе, в том числе в зоопарках, продолжительность жизни снежных барсов может достигать 20−28 лет благодаря отсутствию угроз, ветеринарному уходу и регулярному питанию.