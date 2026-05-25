Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирском зоопарке снежный барс Саян отметил 9-летие

Снежному барсу Саяну исполнилось девять лет в Новосибирском зоопарке.

Источник: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке в воскресенье, 24 мая, случился особенный повод для радости — день рождения отметил снежный барс по кличке Саян. Этому грациозному хищнику исполнилось 9 лет.

Саян появился на свет в 2017 году в Московском зоопарке, а когда ему исполнилось два года, переехал в столицу Сибири. С тех пор он стал одним из любимых питомцев и настоящим символом зоопарка.

Как рассказали в пресс-службе, барс быстро завоевал симпатию посетителей. Его благородный взгляд и изящные движения никого не оставляют равнодушным, а наблюдать за ним — настоящее удовольствие для гостей всех возрастов.

Снежный барс (ирбис) — редкий хищник из семейства кошачьих, обитающий в высокогорьях Центральной Азии. Он прекрасно адаптирован к суровым условиям: имеет густой мех, мощные лапы и очень длинный хвост, который помогает сохранять равновесие на скалах. В дикой природе эти кошки живут в среднем 12−18 лет, хотя точные данные затруднены из-за скрытного образа вида. В неволе, в том числе в зоопарках, продолжительность жизни снежных барсов может достигать 20−28 лет благодаря отсутствию угроз, ветеринарному уходу и регулярному питанию.