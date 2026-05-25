Во Владивостоке выпускникам разрешили брать на ЕГЭ шоколадку, воду и свои ручки

С 1 июня во Владивостоке начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников. 2 июня стартует и Основной государственный экзамен для девятиклассников. В первый день лета выпускники 11-х классов будут сдавать историю, химию и литературу. Девятиклассники начнут с математики.
Управление образования напомнило, что можно и нужно брать с собой на экзамены. Самое главное — паспорт и черная гелевая ручка. Специалисты советуют взять сразу две, на случай если одна перестанет писать. По желанию разрешается принести небольшую бутылку воды и легкий перекус — шоколадку или злаковый батончик. Также с собой можно взять лекарства, которые необходимо принимать по назначению врача в течение дня.
На каждый предмет существуют свои разрешенные помощники. На математику можно взять линейку. На физику — линейку и базовый калькулятор. На химию — базовый калькулятор, а таблицы выдадут на месте. На географию — линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. На литературу разрешен орфографический словарь.
«На химии таблицу Менделеева, таблицы степени растворимости и справочные материалы электрохимического ряда напряжения металлов ребята получат на месте вместе с КИМ», — сообщили в администрации Владивостока.