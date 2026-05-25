Во Владивостоке выпускникам разрешили брать на ЕГЭ шоколадку, воду и свои ручки

Управление образования напомнило, что можно и нужно брать с собой на экзамены. Самое главное — паспорт и черная гелевая ручка. Специалисты советуют взять сразу две, на случай если одна перестанет писать. По желанию разрешается принести небольшую бутылку воды и легкий перекус — шоколадку или злаковый батончик. Также с собой можно взять лекарства, которые необходимо принимать по назначению врача в течение дня.