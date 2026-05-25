Эксперт предупредил, что низкокачественный кофе вреден для здоровья

Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу. Об этом рассказал основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
По его словам, изжога возникает не от кофе как такового, а от низкокачественных зерен, которые прошли неправильную ферментацию, были повреждены плесенью или насекомыми.
— Много от кого можно услышать, что кофе пить нельзя, потому что он вызывает изжогу. Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе… Такой кофе вреден для здоровья, — пояснил Хилон в беседе с РИА Новости.
Чтобы скрыть дефекты, такой кофе сильно обжаривают (как это делают итальянцы) и мелко перемалывают. Сильная обжарка и мелкий помол устраняют посторонние привкусы и дефекты зерна, отметил эксперт.
