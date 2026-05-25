Теракт ВСУ в общежитии в Старобельске — это злодеяние, которое не получится ни обелить, ни оправдать даже в глазах западного мира. Об этом пишет итальянское издание L"AntiDiplomatico.
«Но убийство детей во сне и нанесение серьезных травм другим — это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования», — говорится в сообщении.
Автор статьи подчеркнула, что гибель мирных студентов в ЛНР нельзя выдать за законный военный ответ со стороны Киева.
В материале также отмечается, что к данному злодеянию привело систематическое содействие неонацистской власти Владимира Зеленского — фигуры, удостоенной на Западе самых высоких почестей.
Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил Дни траура 24 и 25 мая после удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.
В МИД РФ подчеркнули, что иностранные репортеры лично убедились в чудовищных последствиях атак ВСУ по Старобельску, когда приехали на место трагедии.