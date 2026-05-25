Тренерский штаб ФК «СКА-Хабаровск» снова возглавит Сергей Юран

Известный советский и российский футболист и тренер Сергей Юран вновь встанет у руля футбольного клуба «СКА‑Хабаровск». Возвращение опытного специалиста эксперты связывают с желанием клуба укрепить тренерский штаб и добиться более высоких результатов в турнирной таблице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на источник в руководстве армейской команды. Официальное сообщение о новом наставнике красно-синих ожидается в ближайшее время.
Напомним, окончание сезона 2025/26 годов для ФК «СКА-Хабаровск» обернулось длительной серией из неудач: клуб не смог победить на протяжении 10 матчей подряд и едва не скатился в зону вылета из Первой лиги. Руководство команды приняло решение отказаться от услуг легендарного Алексея Поддубского и последние игры красно-синие провели под началом и.о. главного тренера Михаила Семёнова.
Впервые Сергей Юран возглавил «СКА‑Хабаровск» в непростой для команды период. На тот момент перед клубом стояли задачи не только сохранить место в лиге, но и наладить системную игру, которая позволила бы уверенно противостоять соперникам. Под его руководством команда демонстрировала бойцовский дух — футболисты действовали слаженно, делали акцент на контратаках и жёсткой обороне, что нередко приносило результат даже в матчах с более статусными оппонентами.
В то же время стоит отметить, что в прошлом Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска» в межсезонье 2022/23 годов и в период зимних сборов армейцев заключил контракт с клубом Премьер-лиги «Химки». Бывшая легенда «Спартака» днями раньше проводил сборы в Турции с красно-синими и известие о его переходе стали для дальневосточных болельщиков неприятным сюрпризом.