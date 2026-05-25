В РПЦ предложили школам вводить должность штатных священников

Председатель учебного комитета Русской православной церкви Максим Козлов отметил, что это можно было бы сделать при наличии инициативы со стороны родителей.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Об этом рассказал ТАСС председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов.

«Скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм [введение должности священников в школах] в случае востребованности в них», — сказал протоиерей, отвечая на вопрос о том, нужен ли штатный священник в школе.

Он отметил, что речь не об обязательном введении в школах штатного священника, а о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее будет юридически сложно, к тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий РФ, подчеркнул священнослужитель.