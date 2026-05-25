В РПЦ предложили школам вводить должность штатных священников

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Об этом рассказал ТАСС председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов.
«Скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм [введение должности священников в школах] в случае востребованности в них», — сказал протоиерей, отвечая на вопрос о том, нужен ли штатный священник в школе.
Он отметил, что речь не об обязательном введении в школах штатного священника, а о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее будет юридически сложно, к тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий РФ, подчеркнул священнослужитель.