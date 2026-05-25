Европейские страны стремятся затянуть конфликт на Украине, поскольку не готовы к самостоятельному противостоянию с Россией. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер.
Политолог считает, что Россия завершит конфликт победой и добьется полного поражения Киева. Он отметил, что если это произойдет до того, как Европа будет готова к эскалации, ситуация может быть исчерпана.
Крайнер предположил, что попытка привязать возможное будущее противостояние с Россией к текущему украинскому конфликту способна продлить боевые действия.
«Начинать же совершенно новую войну — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою», — сказал он на YouTube-канале.