В Хабаровском крае учителям готовы платить по 2 миллиона

В школы районов края приедут педагоги из Москвы, Сибири и Дальнего Востока.

В Хабаровском крае подвели итоги отбора по программе «Земский учитель». Уже к началу нового учебного года в школы региона приедут 18 педагогов, — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Программа реализуется по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети», инициированного Владимиром Путиным, и помогает привлекать специалистов в небольшие города и сельские поселения.

В этом году на участие подали 84 заявки. В Хабаровский край готовы переехать педагоги из Москвы и Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирской, Томской и Сахалинской областей, республик Алтай, Башкортостан, Крым, Бурятия и Якутия.

Конкурсная комиссия оценивала квалификацию участников, опыт работы, профессиональные достижения, участие в конкурсах, научные публикации и возможность преподавать сразу несколько предметов.

Как рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, программа оказалась настолько востребованной, что по поручению президента России Владимира Путина ее продлили до 2030 года.

«К началу учебного года 18 педагогов приедут работать в школы Хабаровского края. Всем участникам программы предоставляется единовременная выплата 2 миллиона рублей, а также краевые меры поддержки для педагогических работников», — отметил министр.

Учителя будут работать в школах Амурского, Ванинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Николаевского и Ульчского районов, а также Солнечного и Охотского округов.

Одна из участниц программы — учитель географии, биологии и химии Ольга Зяблова — приехала в поселок Токи Ванинского района из Алтайского края еще в прошлом году. По ее словам, в поселке ей предоставили благоустроенную квартиру, а в школе — оборудованный кабинет и комфортную нагрузку.

«“Земский учитель” — это шанс изменить не только свою жизнь, но и жизнь ребят, которые живут вдали от больших городов. Каждый день я делюсь знаниями и опытом с детьми и вижу, как они раскрывают свои способности», — рассказала педагог.

