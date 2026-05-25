Муфтий призвал не совершать жертвоприношений в неположенных местах

Законодательство запрещает совершать ритуал жертвоприношения в неустановленных местах. Об этом напомнил муфтий Московской области Рушан Аббясов.
«Прецедентов, что люди в неположенных местах совершают заклание жертвенных животных, уже давно не встречал. Мы в своих проповедях и на информационных ресурсах призываем делать это только в специально отведенных местах», — сказал он для РИА Новости.
Он добавил, что в Москве таких площадок не предусмотрено. Однако полный список легальных и подготовленных мест для обряда размещен на портале Духовного управления мусульман Подмосковья.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам занимает особое место среди мусульманских праздников. В 2026 году его первым днем станет вечер 26 мая после захода солнца, а основные праздничные действия будут проходить 27 мая.