Суперракеты остановили контрнаступ: ВСУ понесли страшные потери после удара

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что в Сумах целями ударов могли стать переброшенные для подготовки контрудара подразделения ВСУ.
«Наши ракеты и дроны ударили по целям в Сумах и области. Думаю, тут целями стали скопления живой силы противника и военной техники. Дело в том, что туда были перекинуты несколько бригад ВСУ совсем недавно для подготовки контрудара. Думаю, что стояли задачи уничтожить огневые средства, которые стреляют по нашей приграничной территории, ликвидировать живую силу и технику», — сказал он.
