Делегация Хабаровского края примет участие в отчетно-программном форуме «Есть результат!» во Владивостоке

Форум пройдет 25 мая. Участники обсудят развитие Дальнего Востока, привлекательность территорий, кадры, экономику, инновации и предложения для Народной программы партии. В форуме примут участие полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, а также ветераны спецоперации и различные эксперты. В состав делегации Хабаровского края вошли вице-губернатор Сергей Кузнецов, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и другие. Всего региональная делегация насчитывает свыше 40 участников. «Благодаря связке “Президент — полпред — губернатор — партия” Хабаровский край превратился в центр опережающего экономического роста. Теперь наша задача — конвертировать накопленные ресурсы в новые школы, больницы, дороги и благоустроенные дворы. И Народная программа 2.0 в этом поможет», — сказал Максим Иванов.