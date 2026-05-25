Страны ЕС и Британия стараются затянуть конфликт на Украине, заявил политолог Алекс Крайнер.
Он уточнил, что это связано с тем, что Европа не может сама начать конфликт с РФ.
«Я думаю, Россия доведёт конфликт на Украине до победного конца — до полного поражения киевского режима. И если это произойдёт до того как европейцы будут готовы к конфликту, то, по сути, всё будет закончено», — сказал Крайнер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
«Если Европе удастся как бы прикрепить свой новый конфликт с Россией к нынешнему украинскому конфликту, тогда этот конфликт может продолжиться. Начинать же совершенно новый конфликт — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою», — заявил он.
Крайнер отметил, что Европе «придётся расплачиваться за все свои провокации».
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.