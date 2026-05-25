Прокуратура пресекла нелегальные перевозки пассажиров по Енисею

Красноярская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности на внутреннем водном транспорте. Выяснилось, что в районе посёлка Стрелка города Лесосибирска местный житель организовал коммерческие перевозки пассажиров на маломерном судне без лицензии.