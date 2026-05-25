В Лесосибирске транспортная прокуратура пресекла нелегальные перевозки пассажиров по Енисею. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Красноярская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности на внутреннем водном транспорте. Выяснилось, что в районе посёлка Стрелка города Лесосибирска местный житель организовал коммерческие перевозки пассажиров на маломерном судне без лицензии.
По инициативе прокуратуры нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Предпринимательская деятельность в сфере транспорта без лицензии». Маломерное судно включено в лицензию.
Ранее мы сообщали, что спасатели продолжают поиски мужчины в Енисее и мальчика в реке Кан.