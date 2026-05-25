В Хабаровском крае добыли больше 200 тысяч тонн рыбы и краба

В Хабаровском крае продолжается активная промысловая путина, — сообщает комитет рыбного хозяйства краевого правительства.
С начала года предприятия региона уже добыли 202,6 тысячи тонн водных биоресурсов, а объёмы переработки показали рост по сравнению с прошлым годом.
Сейчас завершается промысел минтая в Восточно-Сахалинской подзоне Охотского моря. Квоты здесь осваивают два предприятия края — АО «Тралфлот» и ООО «Софко». Первое выполнило план на 99 процентов, второе — полностью.
На Восточной Камчатке и в Охотском море суда группы компаний «Сигма Марин Технолоджи» продолжают добычу трески и палтуса. Общий вылов с приловом ската составил 9,2 тысячи тонн.
Одновременно на Восточной Камчатке и у берегов Западного Сахалина пять компаний ведут промысел крабов и северной креветки. Их вылов достиг 5,3 тысячи тонн.
Общий объём добычи по минтаю сейчас составляет 156 тысяч тонн. При этом в регионе растёт не только вылов, но и переработка рыбы. За январь—апрель предприятия края выпустили 129,8 тысячи тонн переработанной продукции — это на 4,1 процента больше, чем годом ранее.
Особенно заметно выросло производство продукции высокой степени переработки — филе, икры и рыбной муки. За четыре месяца её выпустили 27,9 тысячи тонн, что на 11 процентов превышает показатели прошлого года.