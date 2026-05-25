Оружие и взрывчатка найдены у жителя ЕАО

Следователь ОМВД России по Облученскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ в отношении 47 летнего жителя села Башурово, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе оперативно разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Еврейской автономной области обнаружили в доме и сарае мужчины огнестрельное гладкоствольное оружие 16 калибра, 14 патронов и взрывчатое вещество (100 граммов) в банке и пакете.
Задержанный пояснил, что ружьё с патронами нашёл возле озера в селе и хранил в сарае. Порох, по его словам, был обнаружен в заброшенном доме и спрятан по месту жительства. При этом мужчина не является владельцем оружия.
По результатам экспертизы, проведённой экспертно криминалистическим центром УМВД России по ЕАО, изъятые предметы признаны изготовленными промышленным способом и пригодными к применению.
В период расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 20.10 КоАП РФ.
