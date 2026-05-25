Российская сторона дала жесткий ответ Украине на атаку по детям в ЛНР. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«В Киеве сегодня была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске», — написал профессор в социальной сети X.
Дизен раскритиковал политику европейских государств в сфере безопасности. Он уточнил, что отказ от дипломатических методов и инфантильный подход могут способствовать дальнейшему обострению конфликта.
Напомним, в ночь на 24 мая российская армия нанесла удары «Орешником» по Киеву и области. По данным Минобороны РФ, атаки производились исключительно по военным объектам. Все цели были достигнуты.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал глумлением над детскими жертвами выступления ряда европейских членов Совета Безопасности организации.