25 мая: какой сегодня церковный праздник

25 мая 2026 года, в понедельник, у православных христиан продолжается попразднство Вознесения Господня (сам праздник отмечался 21 мая). Этот день не является постным, поэтому верующие не имеют ограничений в еде, предписанных церковным уставом. В этот день в церкви почитают сонм святителей, чья жизнь и служение стали примером мудрости, стойкости в вере и пастырской заботы: Святителя Епифания, епископа Кипрского (403). Святителя Германа, патриарха Константинопольского (740). Он был защитником иконопочитания в период иконоборчества. Известен своими богословскими трудами. Святителя Савина, епископа Кипрского (V). Он продолжил дело просвещения на острове, являя своей пастве образец кротости и благочестивой жизни. Святителя Полувия, епископа Ринокирского (V). Чтут в этот день преподобного Дионисия Радонежского (1633). Во время событий Смутного времени он был ближайшим помощником святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси. Вспоминают самопожертвование во имя веры мученика Иоанна Валаха (1662) (Рум.), священомученика Петра, пресвитера (1937), мученицы Евдокии (после 1937). Особое место в этот день занимает прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси (1913). Жизнь его и деятельность тесно связаны с защитой не только православной веры, но самой Руси. Кроме того, 25 мая отмечается второе обретение (перемещение) мощей праведного Симеона Верхотурского (1992).