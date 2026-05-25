МВД предупредило о новой схеме мошенников с «голосовым подтверждением»

Мошенники все чаще используют схему с «голосовым подтверждением» на первом этапе атаки. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, жертве звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана, сообщают о необходимости «подтвердить данные» и просят повторить заранее подготовленную фразу — например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности. После этого человеку начинают внушать, что его голос якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или «кражи биометрии».
В МВД пояснили, что такие фразы сами по себе не позволяют получить доступ к банковским счетам или «Госуслугам». Биометрические системы работают сложнее и не активируются простой записью голоса в телефонном разговоре. Главная цель подобных звонков — не технический взлом, а психологическое воздействие. Создав у человека ощущение уже произошедшего инцидента, мошенники переводят его в состояние стресса и страха, после чего начинают классическую многоэтапную атаку.
В ведомстве призвали немедленно прекращать общение, если в разговоре начинают пугать уголовной ответственностью, «утечкой биометрии», переводами денег «ВСУ» или требуют перейти в мессенджер, говорится в сообщении.
Мошенники стали внедрять новые схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления якобы являются частью Резервного фонда России. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ. Что известно о новой мошеннической схеме — в материале «Вечерней Москвы».