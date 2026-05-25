МВД предупредило о новой схеме мошенников с «голосовым подтверждением»

В МВД пояснили, что такие фразы сами по себе не позволяют получить доступ к банковским счетам или «Госуслугам». Биометрические системы работают сложнее и не активируются простой записью голоса в телефонном разговоре. Главная цель подобных звонков — не технический взлом, а психологическое воздействие. Создав у человека ощущение уже произошедшего инцидента, мошенники переводят его в состояние стресса и страха, после чего начинают классическую многоэтапную атаку.