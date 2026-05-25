Суперракеты расчистили путь мощному наступлению: на СВО начался новый этап

После удара по укрепрайону ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град» начнется мощное наземное наступление, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили о ликвидации скопления ВСУ на добропольском направлении. В ведомстве уточнили, что удар нанес расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр».
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что под удар попали укрепленные подземные опорные пункты ВСУ, в которых размещались украинские боевики и наемники.
«За ударом РСЗО “Град”, согласно военной практике, следует войсковая операция по освобождению всего района от противника и зачистка. Главком ВСУ Сырский это отлично понимает. Добропольское направление для российских Вооруженных сил считают перспективным для нанесения более мощных ударов и освобождения всей территории Донбасса», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что подобные удары являются подготовкой к проведению наземной операции.
«После нанесения ударов “Градом”, как правило, идет атака на объекты и опорные пункты противника с помощью пехоты. То есть это предвестник большой армейской операции», — добавил специалист.
