WP: США и Иран могут перенести обсуждение ядерного вопроса

Соглашение Соединённых Штатов и Ирана предусматривает перенос обсуждения вопроса, который касается ядерного оружия, сообщает The Washington Post.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Меморандум о взаимопонимании не предусматривает ядерного соглашения, а лишь обещание договориться о ядерном вопросе позднее», — говорится в публикации.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным Axios, Соединённые Штаты ожидают, что Ирану потребуется несколько дней для окончательного согласования возможной сделки по ядерной программе.