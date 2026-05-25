WP: США и Иран могут перенести обсуждение ядерного вопроса

Соглашение Соединённых Штатов и Ирана предусматривает перенос обсуждения вопроса, который касается ядерного оружия, сообщает The Washington Post.

Источник: Аргументы и факты

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Меморандум о взаимопонимании не предусматривает ядерного соглашения, а лишь обещание договориться о ядерном вопросе позднее», — говорится в публикации.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным Axios, Соединённые Штаты ожидают, что Ирану потребуется несколько дней для окончательного согласования возможной сделки по ядерной программе.

