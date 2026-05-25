Макрон попросил Лукашенко не вступать в украинский конфликт

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал белорусского лидера Александра Лукашенко избегать вовлечения в конфликт на Украине. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.
Лидеры Франции и Белоруссии ранее провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Парижа.
«[Президент Франции] подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в конфликт на Украине», — цитирует инсайдера агенство.
Источник добавил, что Макрон предложил предпринять шаги, направленные на нормализацию взаимодействия между Белоруссией и европейскими странами.
Как сообщил зампред комиссии по международным делам Палаты представителей парламента Белоруссии Олег Гайдукевич, совместные маневры ядерных сил Минска и Москвы заставили Макрона позвонить Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили региональную повестку.